Xã hội

Cao nguyên Trung bộ có mưa giải nhiệt

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 15-4, khu vực Trung bộ và cao nguyên Trung bộ xuất hiện mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Mưa rào giải nhiệt. Ảnh minh họa

Số liệu quan trắc thực tế từ hệ thống trạm đo mưa tự động cập nhật đến chiều 15-4, cho thấy mưa đã xuất hiện tại một số điểm ở Trung bộ và cao nguyên Trung bộ, với lượng mưa cục bộ đạt mức vừa đến mưa to, gồm khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng.

Trong đó, khoảng từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 15-4, khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai đã có điểm mưa to như Đắk Hà (Quảng Ngãi) 90,6mm, Văn Lem (Quảng Ngãi) 47mm, Đạ K'Nàng - Đam Rông (Lâm Đồng) 67mm, Hồ B - Thủy điện Vĩnh Sơn (Gia Lai) 58,2mm…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa dông tại Trung bộ và cao nguyên Trung bộ trong giai đoạn này chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm, xuất hiện cục bộ, chưa hình thành mưa trên diện rộng.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông, cơ quan khí tượng cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, tập trung tại các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.

PHÚC VĂN

Từ khóa

mưa rào mưa giải nhiệt dự báo thời tiết khu vực cao nguyên Trung bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn