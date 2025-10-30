Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập đã thông xe một chiều

Sau nhiều giờ bị ngập sâu, đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thông xe một chiều theo hướng Nam - Bắc.

Chiều 30-10, ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khu vực đường cao tốc bị ngập đã được khơi thông một chiều, các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã có thể lưu thông trở lại



Đối với đoạn ngập theo chiều ngược lại, lực lượng chức năng đang khẩn trương khơi thông dòng nước để sớm lưu thông 2 chiều đường.

Đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập sâu

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, đoạn Km233+250 – Km233+500 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập sâu trung bình 0,5m. Nước thoát chậm do hệ thống thoát nước giữa tuyến đường cao tốc và kênh tiêu địa phương không đồng bộ; cống tiêu hạ lưu có tiết diện nhỏ, gây dâng ngược nước. Ngoài ra, các hồ chứa trong khu vực xả lũ điều tiết làm gia tăng lượng nước, gây ngập cục bộ nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng huy động phương tiện, nhân lực khắc phục sạt lở, nạo vét hệ thống thoát nước, đảm bảo giao thông tạm thời. Lực lượng CSGT phối hợp phân luồng, tạm thời cấm đường tại các nút giao Ma Lâm (Km208+700) và Phan Thiết (Km234+617).

Nước tràn lên đường cao tốc gây ngập và gây nguy cơ sạt lở

Cùng ngày, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, tại các vị trí Km215+200 – Km215+700 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nhiều điểm sạt lở cục bộ đã xuất hiện, đất cát tràn lấp hệ thống thoát nước và chiếm khoảng một nửa mặt đường làn số 2. Nguyên nhân được xác định do mái taluy dương chưa được gia cố, chưa có rãnh đỉnh thu thoát nước, trong khi bên ngoài hàng rào cao tốc có ao tù đọng nước do người dân cải tạo địa hình, khiến nước mưa dồn xuống mặt đường.

Hiện đoạn cao tốc bị ngập đã lưu thông được 1 chiều theo hướng Nam - Bắc

Hiện tại, các đơn vị liên quan vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tin liên quan Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập nước, các phương tiện phải chuyển hướng

TIẾN THẮNG