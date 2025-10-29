Từ ngày 1-11, tuyến Metro số 1 ngừng bán vé giấy chứa mã QR

Từ ngày 1-11-2025, Metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức và Khu Công nghệ cao.

Tối 29-10, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HCMC Metro Line 1) cho biết, từ ngày 1-11-2025, đơn vị sẽ ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức và Khu Công nghệ cao.

Hành khách sử dụng thẻ từ thông minh (IC Card) để thanh toán tự động. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hành khách có thể mua vé tàu bằng các hình thức thanh toán hiện hành như: mua vé tại máy bán vé tự động, kiosk, hoặc thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử và ứng dụng HCMC Metro HURC. Trong trường hợp cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên nhà ga.

Đối với học sinh – sinh viên, công ty có hướng dẫn quy trình đăng ký vé tháng. Bước 1, đăng ký đối tượng ưu tiên trên ứng dụng Công dân số TPHCM.

Bước 2, sau khi hoàn tất, đến một trong các ga: Nhà hát thành phố, Tân Cảng, Phước Long, Đại học Quốc gia để liên kết Căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng HCMC Metro HURC và xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận đang theo học (bản chính) để xác thực.

Khi được xác thực thành công, hành khách có thể mua vé tháng học sinh – sinh viên trực tiếp trên ứng dụng. Việc lên tàu sẽ được thực hiện bằng Căn cước công dân gắn chip, hoặc trong trường hợp đặc biệt, bằng mã QR trên ứng dụng.

Lưu ý, vé lượt chỉ có hiệu lực trong ngày mua và không hoàn tiền trong mọi trường hợp nếu không sử dụng.

Về việc mang xe đạp gấp lên tàu, hành khách được phép mang xe đạp gấp cá nhân lên tàu, với điều kiện xe phải được gấp gọn trong túi, không sử dụng trong khu vực nhà ga và trên tàu, kích thước không vượt quá 120x70x40cm, đảm bảo an toàn và không cản trở không gian chung.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga để hành trình trên tuyến Metro số 1 TPHCM (Bến Thành – Suối Tiên) diễn ra thuận tiện và an toàn.

