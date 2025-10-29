Cấm xe trên QL1 qua cầu Châu Ổ do nước lũ uy hiếp

Do nước lũ dâng cao uy hiếp cầu Châu Ổ trên quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi, nên lực lượng chức năng đã tạm cấm lưu thông qua cầu và phân luồng, chuyển hướng để đảm bảo an toàn.

Ngày 29-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày, nước lũ dâng cao đã chạm đáy dầm cầu Châu Ổ tại lý trình Km1036+261, tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) uy hiếp an toàn công trình.

>>>Clip ngắn nước lũ dâng cao chạm đáy dầm cầu Châu Ổ:

Nước lũ dâng cao chạm đáy cầu Châu Ổ vào lúc 12 giờ 40 phút

Ngay sau khi phát hiện tình huống nguy hiểm, Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo cắt cử lực lượng trực tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi mực nước, đảm bảo an toàn công trình, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Đến 13 giờ 15, do nước lũ tiếp tục dâng cao, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Sở Xây dựng tiến hành rào chắn, cấm toàn bộ phương tiện và người qua cầu Châu Ổ, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu.

Lực lượng chức năng giăng dây, cắm bảng cấm xe qua cầu Châu Ổ

Để đảm bảo lưu thông tuyến Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Xây dựng, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng thực hiện phân luồng giao thông từ xa.

Ông Nguyễn Phương Nam cho biết, theo phương án điều tiết giao thông tạm thời, các phương tiện từ phía Bắc vào đến ngã ba Dốc Sỏi (Km1028, quốc lộ 1A) được chuyển hướng rẽ trái xuống Dung Quất, sau đó trở lại quốc lộ 1A tại ngã tư Bình Long (Km1040+200) và ngược lại.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phân luồng phương tiện đi theo cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với điểm lên ở phía Bắc tại nút giao Chu Lai - Trường Hải và điểm xuống ở phía Nam tại nút cuối tuyến cao tốc.

Hiện Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp thời triển khai các biện pháp bảo vệ công trình và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

XUÂN HUYÊN