Cập nhật nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh tim mạch

Ngày 11-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2024”. Đây là lần thứ 10 Hội nghị được tổ chức, đánh dấu sự phát triển của một diễn đàn khoa học uy tín, một điểm hẹn thường niên dành cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước nhằm phát triển hơn nữa lĩnh vực tim mạch học của Việt Nam nói chung và của bệnh viện nói riêng.

Theo GS-TS-BS Trương Quang Bình, Nguyên Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cùng với sự phát triển của lĩnh vực tim mạch học Việt Nam nói chung và bệnh viện nói riêng, Hội nghị khoa học Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch đã có nhiều đóng góp thiết thực. Đây là hội nghị khoa học thường niên về tim mạch của bệnh viện, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015.

Với nội dung phong phú, mang tính thực tiễn cao và công tác tổ chức chuyên nghiệp, thông qua mỗi kỳ hội nghị, nhiều kinh nghiệm từ chẩn đoán, điều trị và thực tế lâm sàng được chia sẻ, nhiều khuyến cáo và tài liệu hướng dẫn từ các hiệp hội, chuyên gia uy tín được đưa ra, giúp việc thực hành của các bác sĩ ngày càng dễ dàng hơn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc cho người bệnh tim mạch.

Năm nay, nội dung được thể hiện đa dạng với nhiều chuyên đề về suy tim, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, bệnh van tim, bệnh động mạch chủ, rối loạn nhịp tim, rối loạn lipid máu, tim mạch can thiệp sang thương mạch vành phức tạp, tim mạch can thiệp mạch ngoại biên, hồi sức tim, bệnh cơ tim, phục hồi chức năng tim mạch, phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch do xơ vữa, siêu âm tim trong thực hành lâm sàng, thuyên tắc phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu, gene và bệnh tim mạch…

GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới như thay van động mạch chủ, thay van động mạch phổi qua ống thông và các kỹ thuật can thiệp động mạch vành tiên tiến đã được các chuyên gia thực hiện, truyền hình trực tiếp đến hội nghị để các đại biểu cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm. Hội nghị còn có các phiên thực hành siêu âm đánh dấu mô cơ tim, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Bên cạnh việc cập nhật về phương pháp điều trị, các chuyên đề về chẩn đoán, phòng ngừa, quản lý bệnh tim mạch cũng là một điểm nhấn quan trọng của hội nghị năm nay. Trong đó, các bài báo cáo liên quan đến gen di truyền là một điểm mới, thể hiện xu hướng tác động vào các hệ gen để chẩn đoán, dự phòng bệnh tim mạch tốt hơn. Không chỉ tập trung điều trị cho người bệnh trong bệnh viện, các chương trình quản lý người bệnh về tới cộng đồng, đặc biệt là người bệnh suy tim có ý nghĩa quan trọng nhằm chăm sóc toàn diện, duy trì hiệu quả điều trị cũng như phòng ngừa các biến cố nguy hiểm cho người bệnh.

Hội nghị khoa học với chủ đề “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2024” diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-5, có 240 bài báo cáo của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch - chuyển hóa của Việt Nam và quốc tế; thu hút hơn 1.500 đại biểu gồm các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, Phẫu thuật Tim mạch, Tim mạch can thiệp, Nội tổng hợp, Nội tiết, Lão khoa, Y học gia đình, Bác sĩ đa khoa… tham dự trực tiếp, cùng chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những phương pháp, kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực nội tim mạch, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch người lớn và phẫu thuật tim mạch trẻ em.

THÀNH SƠN