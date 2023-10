Cầu có nguy cơ sụp đổ nhưng phải chờ vốn sửa chữa

Đã gần 5 tháng kể từ khi lan can cầu Câu Lâu cũ (nối giữa huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ ngã đỗ gây mất an toàn giao thông, nhưng vì nhiều lý do mà đến nay việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển, khiến người dân bức xúc.