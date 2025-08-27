Ngày 27-8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ hợp long cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng, nối xã Phùng Nguyên và xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Khâu chuẩn bị cho hợp long cầu Phong Châu

Trong 7 tháng triển khai, công trường cầu Phong Châu mới luôn có khoảng 250 công nhân làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”. Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút, các nhà thầu đã huy động nhiều thiết bị, máy móc hiện đại để thi công với cường độ cao.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10-2025, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Việc sớm hoàn thành cầu Phong Châu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ khắc phục sự cố sập cầu cũ mà còn mở ra động lực phát triển mới cho khu vực.

Cây cầu sẽ rút ngắn thời gian lưu thông trên tuyến Quốc lộ 32C, tăng cường kết nối giữa các xã, phường phía Tây tỉnh Phú Thọ, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và khu vực trung du, miền núi Bắc bộ nói chung.

Trước đó, sự cố sập cầu Phong Châu cũ ngày 9-9-2024 đã gây thiệt hại nặng nề, với 2 nhịp cầu bị sập. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo lắp đặt cầu phao tạm thời. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng thường xuyên thay đổi, cầu phao phải ngừng hoạt động nhiều lần, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công binh phải dùng phà để hỗ trợ người dân qua sông.

BÍCH QUYÊN