CEO Sun PhuQuoc Airways: Chúng tôi không cạnh tranh hãng hàng không, mà cạnh tranh điểm đến

Từ tầm nhìn của Sun Group, Sun PhuQuoc Airways ra đời để đưa hàng không trở thành động lực cho du lịch Việt Nam, bắt đầu từ đảo Ngọc Phú Quốc.

Không đặt mình vào cuộc cạnh tranh về giá hay tần suất, Sun PhuQuoc Airways- hãng hàng không vừa được tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt hôm 15-10, chọn hướng đi khác biệt: gắn phát triển hàng không với phát triển điểm đến.

Với ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, hàng không không chỉ là một ngành kinh doanh, mà còn là một phần trong bức tranh lớn hơn về phát triển du lịch bền vững. Trong cuộc trao đổi, ông chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và hành trình đưa “đôi cánh mặt trời” từ đảo Ngọc vươn ra thế giới.

Trước hết, xin chúc mừng ông với sự kiện ra mắt thành công Sun PhuQuoc Airways – “mảnh ghép cuối cùng” trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không mà Tập đoàn Sun Group đã ấp ủ suốt nhiều năm qua.

Thị trường hàng không những năm vừa qua đã có thêm một vài cái tên mới. Và như thế cuộc cạnh tranh trên bầu trời hiện cũng khá gay gắt. Vậy Sun PhuQuoc Airways sẽ lựa chọn hướng đi như thế nào để khẳng định bản sắc và chỗ đứng riêng của mình?

Có thể thấy, trong những năm gần đây, thị trường hàng không Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện toàn cầu. Chính phủ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, và điều đó thể hiện rõ trong triển vọng của ngành hàng không – lĩnh vực được xem là “động cơ” cho phát triển kinh tế và du lịch.

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways

Nếu nhìn tổng thể, đây là một thị trường mở, năng động và đang phát triển nhanh. Dù chỉ có vài hãng nội địa lớn, nhưng đã có hơn 30 hãng quốc tế khai thác các đường bay đến Việt Nam, tạo nên một môi trường cạnh tranh tự nhiên, đa dạng và hấp dẫn. Vì vậy, việc xuất hiện thêm một hãng hàng không mới không phải để “tham gia vào cuộc đua sẵn có”, mà là để tạo thêm lựa chọn, năng lực phục vụ, và giá trị mới cho hành khách.

Sun PhuQuoc Airways không đi theo lối mòn cạnh tranh về giá hay tần suất, mà hướng tới một mô hình khác biệt – gắn phát triển hàng không với phát triển điểm đến. Chúng tôi không cạnh tranh trực tiếp với các hãng khác, mà cạnh tranh bằng sức hấp dẫn của điểm đến. Nếu Bali, Phuket hay Jeju có hãng hàng không riêng góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, thì Phú Quốc – với tiềm năng thiên nhiên, vị trí và hạ tầng hiện nay – hoàn toàn xứng đáng trở thành một điểm đến quốc tế.

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với đảo Ngọc, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Mỗi chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways là một lời mời – đến Việt Nam, đến Phú Quốc, đến những vùng đất đang vươn mình trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Thưa ông, với hướng đi riêng và những giá trị khác biệt thì SPA sẽ vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ nào – 3 sao, 4 sao hay hướng tới chuẩn 5 sao quốc tế?

Với Sun PhuQuoc Airways, chúng tôi lựa chọn con đường full-service – cung cấp dịch vụ trọn gói và toàn diện. Trên thực tế, trong mô hình full-service, không có sự phân loại nhất định kiểu 3 sao, 4 sao hay 5 sao như trong khách sạn. Tuy nhiên, định hướng của chúng tôi là hướng tới tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, cả về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã chính thức được ra mắt vào ngày 15-10

Tất nhiên, đó là một hành trình dài hơi, không thể tuyên bố “5 sao” ngay từ ngày đầu, mà cần một lộ trình phát triển bài bản, từng bước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quốc tế về chất lượng, an toàn, tiện nghi và dịch vụ.

Và với định vị đó, mức giá của Sun PhuQuoc Airways sẽ được xác lập ở phân khúc cao cấp hay phân khúc nào, để vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiếp cận được với mọi người dân và du khách như hãng đã tuyên bố?

Giá vé luôn được điều chỉnh linh hoạt theo cung – cầu thị trường, mùa vụ và nguồn cung tàu bay. Do đó, khi nói đến “phân khúc giá”, điều quan trọng không nằm ở việc đắt hay rẻ, mà ở giá trị và trải nghiệm mà hành khách nhận được.

Với Sun PhuQuoc Airways, chúng tôi không định vị bằng giá, mà bằng sứ mệnh. Mục tiêu của hãng là kết nối và nâng tầm điểm đến – đặc biệt là Phú Quốc – để nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận hơn, dù là du khách nội địa hay quốc tế. Vì vậy, chính sách giá của chúng tôi được xây dựng trên nguyên tắc hợp lý, cân bằng giữa chất lượng dịch vụ cao cấp và khả năng tiếp cận của hành khách. Sun PhuQuoc Airways không phải là hãng bay đắt đỏ, mà là hãng bay đáng giá – nơi khách hàng cảm nhận được sự khác biệt trong trải nghiệm, dịch vụ và hành trình, tương xứng với tiêu chuẩn của một hãng hàng không 5 sao mang tinh thần Việt Nam.

Sun PhuQuoc Airways đã đón 3 trên tổng số dự kiến 8 tàu bay trong năm 2025

Sun PhuQuoc Airways đã có định vị rõ ràng về sứ mệnh và phân khúc phục vụ, vậy chắc hẳn hãng cũng đã có lộ trình cụ thể cho việc nhận và vận hành đội tàu bay trong thời gian tới. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về kế hoạch này?

Trước hết, cần nhìn vào bối cảnh chung của ngành sản xuất máy bay trên thế giới hiện nay. Cả hai nhà sản xuất lớn là Boeing và Airbus đều đang chịu áp lực rất lớn về chuỗi cung ứng và lịch giao hàng. Theo kế hoạch hiện tại, các đơn đặt hàng mới của bất kỳ hãng hàng không nào cũng chỉ có thể được bàn giao sớm nhất từ năm 2030 trở đi. Điều này có nghĩa là nếu đặt mua ngay hôm nay, cũng khó có thể nhận tàu bay trước thời điểm đó.

Chính vì vậy, Sun PhuQuoc Airways xây dựng chiến lược phát triển đội bay theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa kế hoạch dài hạn – trung hạn – ngắn hạn, và giữa mua mới – thuê khai thác để đảm bảo tiến độ vận hành. Chúng tôi không giới hạn mình trong một mô hình cố định, mà đa dạng hóa phương án đầu tư, vừa đảm bảo hiệu quả tài chính, vừa chủ động nguồn lực để đạt được mục tiêu mở rộng đội bay theo từng giai đoạn.

Điều quan trọng là chúng tôi đi từng bước chắc chắn, nhưng có tầm nhìn xa, để Sun PhuQuoc Airways có thể phát triển bền vững và bắt kịp xu hướng thị trường quốc tế.

Thị trấn hoàng hôn, Phú Quốc

Từ kế hoạch vận hành đó, có thể thấy Sun PhuQuoc Airways đang bước đi rất bài bản ngay từ giai đoạn đầu. Đến năm 2026, ông kỳ vọng hãng sẽ đạt được vị thế như thế nào trong thị trường hàng không Việt Nam và khu vực?

Mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2026 là vận hành khoảng 25 tàu bay, qua đó hoàn thiện mạng bay nội địa và mở rộng đến các thị trường quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Với quy mô đội bay này, Sun PhuQuoc Airways sẽ có đủ năng lực để kết nối các trung tâm du lịch lớn của Việt Nam – Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh – với Phú Quốc, đồng thời mở rộng ra các điểm đến quốc tế như Seoul, Bangkok, Singapore hay Đài Bắc.

Chúng tôi không đặt tham vọng trở thành hãng hàng không lớn nhất, mà là hãng hàng không được nhớ đến vì sự khác biệt và gắn kết với điểm đến. Khi người ta nghĩ đến Phú Quốc – họ sẽ nghĩ đến Sun PhuQuoc Airways, như một biểu tượng của sự thuận tiện, thân thiện và tận hưởng.

Cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông! Xin chúc Sun PhuQuoc Airways “cất cánh” thành công trên hành trình lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới!