Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những bước tiến này vừa thể hiện tư duy đổi mới, vừa mang tính khả thi, tập trung vào con người như trung tâm của mọi chính sách.

Một thay đổi lớn và tiến bộ nổi bật của Nghị quyết số 72-NQ/TW chính là chuyển từ tư duy chữa bệnh thụ động sang phòng bệnh chủ động. Việc yêu cầu 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực, với mục tiêu đến năm 2027 có ít nhất 4-5 bác sĩ mỗi trạm sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại địa phương thay vì đổ dồn lên bệnh viện tuyến trên.

Đặc biệt, từ năm 2026, mọi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Cùng với đó, sổ sức khỏe điện tử được triển khai, theo dõi trọn vòng đời sức khỏe của mỗi người. Đây là bước tiến vượt bậc, không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị về lâu dài, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Việc chọn ngày 7-4 hàng năm là “Ngày Sức khỏe toàn dân” cũng là một sáng kiến đáng chú ý, nhằm khơi dậy phong trào rèn luyện thể chất và hình thành văn hóa sống khỏe. Từ năm 2026 sẽ có lộ trình miễn viện phí cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế. Điểm mới quan trọng này giúp người dân, nhất là nhóm yếu thế, được tiếp cận dịch vụ công bằng hơn, giảm gánh nặng tài chính...

Một điểm đột phá khác là chính sách đãi ngộ nhân lực y tế. Nghị quyết khẳng định nghề y là “nghề đặc biệt”, nên phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Bác sĩ, dược sĩ sẽ được xếp lương từ bậc 2; nhân viên y tế ở trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng được nâng phụ cấp ưu đãi lên 70%-100%, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Đây là lần đầu tiên một văn kiện Đảng đưa ra chính sách ưu đãi cụ thể như vậy, thể hiện sự thấu hiểu khó khăn thực tế và cam kết cải thiện môi trường làm việc của đội ngũ y tế.

Nghị quyết số 72-NQ/TW có thể xem là một văn kiện mang tính lịch sử, bởi những bước tiến vượt bậc cả về tư duy lẫn giải pháp, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Đảng trong xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững. Tuy nhiên, để những cam kết này đi vào đời sống, cần sự phối hợp đồng bộ từ các cấp, ngành và sự tham gia chủ động của toàn xã hội.

TRÚC GIANG