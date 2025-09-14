Người dùng Việt quan tâm nhiều nhất đến iPhone 17Pro Max màu cam

Theo số liệu đăng ký nhận thông tin của Di Động Việt, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn chiếm tỷ trọng áp đảo. Tuy nhiên, iPhone Air cũng bất ngờ nhận nhiều quan tâm vì thiết kế siêu mỏng, khung titan và mức giá dễ tiếp cận.

Dự báo iPhone 17Pro Max màu cam sẽ "cháy hàng"

Sau 3 ngày mở cổng đăng ký nhận thông tin và tính đến trước thời điểm mở đăng ký cọc, chúng tôi ghi nhận đến 83,11% khách hàng quan tâm iPhone 17 Pro Max. Trong đó, có đến hơn 58% khách hàng quan tâm phiên bản Pro Max 256GB màu Cam Vũ Trụ. Lượng khách hàng còn lại quan tâm đến iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air đang không có sự chênh lệch rõ rệt.

Tại hệ thống bán lẻ này, số lượng khách quan tâm trade-in luôn chiếm tỷ trọng tương đối cao bởi những chính sách trợ giá của hệ thống. Năm nay, ngay từ giai đoạn đăng ký nhận thông tin, nhiều khách hàng khi đến trực tiếp cửa hàng tư vấn hoặc qua các kênh online cũng đã hỏi về chương trình trade-in để tham khảo trước.

Khách hàng đã có thể đặt cọc tại hệ thống Di Động Việt để nhận được nhiều ưu đãi dành riêng cho giai đoạn pre - order, trở thành một trong những khách hàng sở hữu iPhone mới sớm nhất tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng sẽ được trợ giá thêm đến 5 triệu đồng khi tham gia trade-in, lên đời các phiên bản iPhone 17, iPhone Air dung lượng từ 1TB trở lên và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng dưới 1TB. Máy cũ được định giá chỉ dựa trên ngoại quan, không bung máy, cam kết mức giá thu tốt so với thị trường.

Đồng thời, Di Động Việt sẽ giảm thêm đến 2,5 triệu đồng khi khách hàng chọn thanh toán qua một số ngân hàng hoặc hình thức trả góp. Với khách hàng chọn thanh toán qua chương trình “Trả góp 30” của Di Động Việt vẫn sẽ được áp dụng 0% lãi, không phí ẩn và không cần trả trước, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Mức trợ giá thu cũ - đổi mới sẽ được cộng dồn với ưu đãi thanh toán, nâng tổng ưu đãi lên đến 7,5 triệu đồng trong giai đoạn đặt cọc.

Theo ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, chỉ trong 15 phút mở đăng ký cọc, website Di Động Việt đã nhận về 9.211 lượt khách cọc (chưa thống kê thêm các kênh khác như khách cọc tại cửa hàng hoặc qua các kênh online khác của hệ thống). Tính đến sáng 13-9, lượng khách hàng chọn màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 65% tổng cọc của iPhone 17 Pro | Pro Max. Về tỷ lệ lựa chọn của các phiên bản iPhone mới: iPhone 17 Pro Max chiếm 54,12%, tiếp đến là iPhone 17 Pro với 25,77%, iPhone 17 là 14,43% và iPhone Air là 5,67%. Phiên bản dung lượng 256GB đang chiếm tỷ lệ cao nhất, cũng là phiên bản cháy hàng sớm nhất.

BÌNH LÂM