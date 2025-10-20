Ngư dân Gia Lai chủ động di dời tàu thuyền tránh bão, triều cường

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, ngư dân các làng biển phía Đông - Bắc tỉnh Gia Lai đã chủ động đưa tàu, thuyền lên bờ, vào các khu vực rừng phòng hộ để neo cột.

Theo ghi nhận PV Báo SGGP, tại làng biển Tân Phụng (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), nhiều ngư dân đã khẩn trương di dời tàu cá, thuyền thúng lên bờ, dùng dây thừng và cọc sắt để buộc cố định trong các rừng cây. Một số hộ còn đưa thuyền thúng lên tận đồi cao để tránh gió bão, triều cường.

>>> Clip ngư dân Gia Lai đưa tàu thuyền "chạy" bão:

Ngư dân Đinh Hải Long (56 tuổi, làng Tân Phụng) cho biết: “Khi nghe tin bão số 12, bà con đều rất chủ động. Chúng tôi thuê xe cơ giới kéo, cẩu tàu thuyền nhỏ lên bờ neo chặt. Nếu gió mạnh, triều cường cao hơn sẽ tiếp tục đưa tàu lên cao hơn, đến bến cá Tân Phụng để tránh bão”.

Ngư dân làng biển Tân Phụng dùng máy kéo đưa thuyền thúng lên bờ neo cột

Ngoài ra, một số tàu cá neo đậu trước biển Tân Phụng chủ động di chuyển đến khu vực cảng cá Đề Gi để neo đậu, tránh trú an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20-10, tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ Bắc - 116,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió có thể tăng lên cấp 11, giật cấp 13.

Ngư dân ven biển Gia Lai kéo các thuyền thúng vào các khu vực rừng cây ven biển neo cột

Trong ngày 20-10, UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm đếm, rà soát và quản lý chặt chẽ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển; tuyệt đối không để tàu cá di chuyển vào vùng nguy hiểm; đồng thời thông báo liên tục vị trí, hướng di chuyển của bão để kịp thời tránh trú an toàn.

Nhiều tàu thuyền được kéo lên khu vực đồi cao để tránh triều cường, sóng biển trong bão

Đối với đất liền, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó thiên tai. Các công trình hồ đập, đê điều và khu vực hạ du phải được kiểm tra, bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh…

Ngư dân làng biển Tân Phụng chủ động kéo tàu thuyền tránh bão từ chiều 19-10

Neo cột lại tàu thuyền, ngư cụ để chủ động ứng phó gió bão, triều cường

NGỌC OAI