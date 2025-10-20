Kè chống xói lở ven sông Tiền tiếp tục sụt lún, sạt lở đất

Ngày 20-10, UBND xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, công trình kè chống xói lở xã Thường Phước vừa xảy ra sụt lún đất.

Vị trí sạt lở mới trên kè chống xói lở ven sông Tiền

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, công trình kè chống xói lở ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra sạt lở đất, làm sụt hoàn toàn mái taluy kè với chiều dài 35m, sụt toàn bộ vỉa hè với chiều dài 15m, cách vị trí điểm sạt lở cũ khoảng 350m về phía hạ lưu.

Hiện, chính quyền địa phương đã rào chắn, lắp biển cảnh báo khu vực sạt lở và tiếp tục cử lực lượng ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, tổ chức điều tiết giao thông đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân.

Theo UBND xã Thường Phước, đoạn kè này cũng là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối với bến phà Hồng Ngự - Tân Châu mới. Do đó, nếu tiếp tục xảy ra sạt lở sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Trước đó, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký 2 quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền (khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước và đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng), phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tỉnh Đồng Tháp với tổng chiều dài khoảng 890m, bao gồm khóa đầu kè, thời gian xây dựng từ ngày ban hành lệnh đến ngày 31-12-2026.

Ông Trần Trí Quang giao Sở Tài chính phối hợp với Sở NN-MT và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nguồn kinh phí khắc phục sụt lún theo quy định pháp luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

NGỌC PHÚC