Xã hội

Cháy căn hộ chung cư cao tầng ở phường Khánh Hội

SGGPO

Khoảng 16 giờ ngày 20-10, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, nên báo cơ quan chức năng.

Thời điểm này, khói lửa từ trong căn hộ bốc lên nghi ngút ra bên ngoài cửa sổ, ban công. Chuông báo cháy vang lên, hàng trăm hộ dân sau đó đã di tản theo hành lang ra lối thoát cầu thang bộ để xuống đất.

CHÁY 1.jpg
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tại một căn hộ tầng 27

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

CHAY 2.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường dập lửa

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư dân trở lại khu vực an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tin liên quan
VĂN ANH - MẠNH THẮNG

Từ khóa

Công an TPHCM Khói lửa Nghi ngút Di tản Ngùn ngụt Lối thoát Chuông Ban công Phòng cháy chữa cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn