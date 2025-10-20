Cháy căn hộ chung cư cao tầng ở phường Khánh Hội

Khoảng 16 giờ ngày 20-10, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, nên báo cơ quan chức năng.

Thời điểm này, khói lửa từ trong căn hộ bốc lên nghi ngút ra bên ngoài cửa sổ, ban công. Chuông báo cháy vang lên, hàng trăm hộ dân sau đó đã di tản theo hành lang ra lối thoát cầu thang bộ để xuống đất.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tại một căn hộ tầng 27

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường dập lửa

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư dân trở lại khu vực an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG