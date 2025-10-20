Xã hội

Giao thông

Vụ sụt lún đường vào trạm 500kV ở Gia Lai: 30 cán bộ giúp dân di dời tài sản

SGGPO

Ngày 20-10, Tuyến đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tiếp tục sạt lở, ăn sâu thêm 1-2m vào khu vực nhà dân so với một ngày trước đó, buộc chính quyền phải khẩn trương tổ chức di dời người và tài sản.

bthregfdaw.jpeg
Vị trí bị sạt lở

Theo đó, trong ngày 20-10, UBND xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) huy động hơn 30 cán bộ tham gia hỗ trợ 5 hộ dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc vùng sạt lở của tuyến đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly.

Lực lượng chức năng đã giúp dân tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng và vật nuôi của các hộ dân đến nơi an toàn bằng xe tải. Trong buổi sáng, xã đã hoàn tất di dời tài sản của 2 hộ dân, buổi chiều tiếp tục hỗ trợ 3 hộ còn lại.

X1.jpeg
Lực lượng chức năng tham gia giúp dân di chuyển heo nuôi

Toàn bộ tài sản của các hộ được đưa đến nhà thuê tạm cách xa khu vực sạt lở; bước đầu, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà. Trước đó, 1 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đã được di dời từ tháng 9.

X2.jpeg
Các cánh cửa được tháo rời, đưa lên xe để vận chuyển ra khỏi ngôi nhà bị ảnh hưởng

Ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác di dời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly bị sụt lún hoàn toàn với chiều dài 320m, sâu 6m, khiến giao thông tê liệt và uy hiếp 6 hộ dân. Hiện vị trí sụt lún đang có xu hướng sạt lở mở rộng ra các vị trí lân cận.

X4.jpeg
Khuôn vác đồ đạc ra khỏi nhà có nguy cơ bị sạt lở
X5.jpeg
Lực lượng chức năng giúp dân di chuyển bàn ghế
X3.jpeg
Những chiếc tủ áo quần được di dời khỏi nhà
X7.jpeg
Di chuyển bàn ra khỏi nhà
X8.jpeg
Công tác di dời được triển khai khẩn trương, quyết liệt
BGDF.jpeg
Điểm sạt lở gần nhà dân
GFDSS.jpeg
Sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp, ăn sâu vào nhà dân
HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Ia Ly Rơ Châm Tâm Gia Lai Thuỷ điện Ia Ly sạt lở Trạm OPY

