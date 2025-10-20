TPHCM thiệt hại hơn 11 tỷ đồng do thiên tai trong 9 tháng đầu năm

Ngày 20-10, Sở NN-MT TPHCM có báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 21 đợt mưa lớn, mưa dông, lốc xoáy gây thiệt về người và tài sản. Cụ thể:

Về người, thiên tai làm 2 người chết (1 người do cây đổ thuộc phường Tân Hiệp, 1 người bị nước cuốn do mưa lớn ở phường Bình Dương); 4 người bị thương (2 người bị thương do sụt lún mặt đường khi xảy ra mưa lớn ở phường Chánh Hòa, 2 người bị thương do cây xanh ngã đổ bởi mưa dông khi đang lưu thông trên đường thuộc phường Đông Hòa).

Về nhà ở và công trình hạ tầng: hư hỏng một phần và tốc mái 79 căn nhà ở các phường: Chợ Quán, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Dĩ An, Đông Hòa và các xã: Bình Chánh, Củ Chi, Vĩnh Lộc, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên; 2 nhà trọ (phường Tân Đông Hiệp); 4 nhà tạm (ở các phường: Thuận An, Tân Khánh, Đông Hòa và xã An Long); 2 trường học (hư hỏng vách nhôm kính, trần thạch cao trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp); 1 kho hàng (xã Bình Chánh)…

Về nông nghiệp: hư hỏng 9 nhà màng trồng dưa lưới (ở các xã Phú Giáo, Đất Đỏ), thiệt hại 51,98ha lúa (phường Bình Dương, xã Thường Tân); 2,5ha hoa màu (phường Bình Dương); 4,48ha ao cá (phường Tân Khánh); 9ha chuối (xã Bắc Tân Uyên); 3,43ha cây ăn quả lâu năm (ở các xã Phú Giáo, Đất Đỏ, Hòa Hội); 5,3ha cây công nghiệp (các xã: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Xuyên Mộc, Hòa Hội).

Cây xanh ngã đổ ở Công viên Bình Phú, phường Phú Lâm vào tháng 9. Ảnh: MINH HẢI

Về giao thông thủy lợi: sụp lún cống, mặt đường DH-604 đến DH-605 (phường Chánh Hòa); bể 15m bờ suối giữa (phường Chánh Hiệp); gây ngập 7ha đất dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp; công trình nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai ngập làm hư hỏng 155 máy móc, thiết bị thi công tại công trình (phường Bình Dương); trôi 1 cầu dân sinh (phường Bình Hòa).

Ngoài ra, thiên tai còn làm gãy đổ 10 trụ chiếu sáng (xã Phú Giáo); 6 trụ hạ thế (ở các phường: Bến Cát, Tân Đông Hiệp, Thuận An); 2 biển báo giao thông (phường Đông Hòa); gãy đổ 200 cây xanh bóng mát (ở các phường: Phú Lâm, Đông Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Tân Khánh, Tân Uyên và các xã: Củ Chi, Phú Giáo, Phước Hòa, An Long).

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, trong 3 tháng cuối năm, TPHCM sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phòng chống thiên tai. Cụ thể, các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời triển khai các phương án, biện pháp và giải pháp chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai; Kịp thời triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả khi có sự cố, tai nạn xảy ra; đảm bảo thông suốt trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

