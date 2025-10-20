Xã hội

Thông tin shipper gây tai nạn rồi tự tử là sai sự thật

Chiều 20-10, trên mạng xã hội xuất hiện những dòng trạng thái và hình ảnh miêu tả tại cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên quan shipper và người này sau đó đã nhảy cầu… Cơ quan công an cho biết, đây là thông tin sai sự thật.

Cụ thể, liên quan tới những thông tin trên, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, thông tin cho rằng nam shipper gây tai nạn rồi nhảy cầu là hoàn toàn sai sự thật.

csgt-edited-1760945728443.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TRẦN THANH

Theo đại diện Đội 4, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại đoạn giữa cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên đi Minh Khai) xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe máy khiến một phụ nữ 62 tuổi tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ tới phối hợp với Công an phường Long Biên để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa các bên liên quan về trụ sở Công an phường Long Biên để tiếp tục làm rõ.

Ảnh màn hình 2025-10-20 lúc 13.28.05.png
Trước đó, trên mạng xã hội đưa thông tin và hình ảnh được cho là shipper gây tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy rồi nhảy cầu tự tử

Cũng theo đại diện Đội 4, nam shipper trong vụ việc cũng đang ở công an phường để phối hợp làm rõ vụ việc.

GIA KHÁNH

