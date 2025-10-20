Xã hội

Hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị mưa lũ gây sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, tại khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị vùi lấp.

Ghi nhận ngày 20-10, tuyến đường dẫn vào nghĩa trang Hòa Sơn - nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng ngập đầy bùn kèm với đất đá khiến phương tiện đi lại khó khăn. Nhìn trên cao, nhiều khu vực sườn đồi xuất hiện các vết nứt kéo dài, đất đá có dấu hiệu bị xói mòn, cây cối xung quanh trơ gốc, sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đáng nói, các vết nứt kéo dài hàng chục mét, nước mưa từ sườn đồi tiếp tục chảy xuống tạo thành các rãnh sâu, nằm sát hàng trăm ngôi mộ khiến nhiều người lo lắng.

Một số người dân cho biết, trận mưa lớn vào những ngày vừa qua khiến hàng chục khối đất đá từ sườn đồi đổ xuống, tràn ra cả mặt đường gây mất an toàn giao thông. "Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở tại khu vực này là rất lớn", bà Lê Thị Lan (người dân phường Hòa Khánh) lo lắng.

z7134322996132_07d5f04dd02b448d5649e9bf168b6975.jpg
Đất đá tràn xuống mặt đường dẫn vào Nghĩa trang Hòa Sơn

Trước đó, trận mưa lũ lịch sử vào năm 2022 khiến cho khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 600 ngôi mộ bị vùi lấp. Do vị trí cheo leo, hiểm trở, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phải mất một thời gian dài để khắc phục và tìm kiếm các phần mộ bị lấp.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nơi đây tiếp tục sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Nhiều người dân lo lắng sạt lở sẽ tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến những phần mộ của người dân.

Để kịp thời ứng phó, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã tiến hành rà soát toàn bộ những khu vực có nguy cơ cao. Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh cho biết, đơn vị đã theo dõi sát diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, đồng thời tham mưu phương án sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

z7134323854768_183dbbaf5e578769b12ce175f93de0d5.jpg
Các điểm sạt lở nằm sát khu vực đặt mộ
z7134325201780_6a7b4646fa007fb1dc2ad6f46c791b80.jpg
Đất đá bị xói lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài
z7134323152816_5c094140355e9bf35bce1787e0a81985.jpg
Sườn đồi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài
z7134323881126_cda78c4ca870460e57bdfdcb8071ac54.jpg
z7134323793916_9d5ed68860351c081be45709627d31ea.jpg
Hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở
z7134323159878_fc54aba016f030f62ebb5b9b98439c17.jpg
Nhiều người dân lo lắng tình trạng sạt lở sẽ tái diễn nếu mưa lớn kéo dài
z7134324291098_3dceae263e9741566d14b98ea7b2847c.jpg
Hàng loạt các điểm sạt lở lớn nhỏ xuất hiện sau mưa lớn
z7134323054987_67aa434843a392c5db585e58fb02cc91.jpg
Đất đá từ triền đồi đổ tràn xuống đường đi, đe dọa các phần mộ sát chân đồi
z7134323881787_03136250a93a5ae4767e16fe96dbb7cd.jpg
z7134323916666_3506c7690d1364deb136736d60303cf1.jpg
Nghĩa trang Hòa Sơn là nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng với hàng chục ngàn ngôi mộ, trong đó có khu vực riêng dành cho liệt sĩ của thành phố
