Hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị mưa lũ gây sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, tại khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị vùi lấp.

Ghi nhận ngày 20-10, tuyến đường dẫn vào nghĩa trang Hòa Sơn - nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng ngập đầy bùn kèm với đất đá khiến phương tiện đi lại khó khăn. Nhìn trên cao, nhiều khu vực sườn đồi xuất hiện các vết nứt kéo dài, đất đá có dấu hiệu bị xói mòn, cây cối xung quanh trơ gốc, sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đáng nói, các vết nứt kéo dài hàng chục mét, nước mưa từ sườn đồi tiếp tục chảy xuống tạo thành các rãnh sâu, nằm sát hàng trăm ngôi mộ khiến nhiều người lo lắng.

Một số người dân cho biết, trận mưa lớn vào những ngày vừa qua khiến hàng chục khối đất đá từ sườn đồi đổ xuống, tràn ra cả mặt đường gây mất an toàn giao thông. "Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở tại khu vực này là rất lớn", bà Lê Thị Lan (người dân phường Hòa Khánh) lo lắng.

Đất đá tràn xuống mặt đường dẫn vào Nghĩa trang Hòa Sơn

Trước đó, trận mưa lũ lịch sử vào năm 2022 khiến cho khu vực Nghĩa trang Hòa Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 600 ngôi mộ bị vùi lấp. Do vị trí cheo leo, hiểm trở, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phải mất một thời gian dài để khắc phục và tìm kiếm các phần mộ bị lấp.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nơi đây tiếp tục sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Nhiều người dân lo lắng sạt lở sẽ tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến những phần mộ của người dân.

Để kịp thời ứng phó, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh đã tiến hành rà soát toàn bộ những khu vực có nguy cơ cao. Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh cho biết, đơn vị đã theo dõi sát diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, đồng thời tham mưu phương án sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các điểm sạt lở nằm sát khu vực đặt mộ

Đất đá bị xói lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài

Sườn đồi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài

Hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở

Nhiều người dân lo lắng tình trạng sạt lở sẽ tái diễn nếu mưa lớn kéo dài



Hàng loạt các điểm sạt lở lớn nhỏ xuất hiện sau mưa lớn

Đất đá từ triền đồi đổ tràn xuống đường đi, đe dọa các phần mộ sát chân đồi

Nghĩa trang Hòa Sơn là nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng với hàng chục ngàn ngôi mộ, trong đó có khu vực riêng dành cho liệt sĩ của thành phố

PHẠM NGA