Xã Hiệp Phước đề xuất xây dựng trụ sở mới

UBND xã Hiệp Phước (TPHCM) được tận dụng lại từ trụ sở UBND xã Long Thới (trước đây) với cơ sở vật chất, phòng làm việc và trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức.

Chiều 20-10, Tổ công tác số 2 do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Hiệp Phước, TPHCM.

Đề xuất giữ lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách

Tại buổi làm việc, đại diện xã Hiệp Phước nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi được chuyển giao 1.065 nhiệm vụ từ cấp huyện, UBND xã hiện có 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, khối lượng công việc tăng cao trong khi biên chế chưa đáp ứng yêu cầu.

Xã kiến nghị cần có cơ chế phân bổ biên chế linh hoạt, đa tiêu chí, thực hiện cơ chế “biên chế khung” cho các xã, phường, đặc khu và “biên chế bổ sung” cho địa bàn đặc thù như diện tích rộng, dân số đông, nhiều khu công nghiệp. Đồng thời, xã đề xuất giữ lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách dự kiến nghỉ trước ngày 31-5-2026 để cùng cán bộ, công chức mới đảm đương nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc

Về cơ sở vật chất, UBND xã Hiệp Phước được tận dụng lại từ trụ sở UBND xã Long Thới (trước đây), cơ sở vật chất, phòng làm việc và trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức. Các trụ sở Đảng ủy, Công an... được bố trí cách xa nhau; đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công đang tạm bố trí tại khu nhà xe cũ, điều kiện làm việc chật hẹp, trang thiết bị thiếu thốn. UBND xã đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, đề xuất xây dựng trụ sở mới trên khu đất hơn 12.000m² tại đường Nguyễn Văn Tạo, bảo đảm không gian làm việc và phục vụ người dân.

Đồng chí Lê Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước nêu kiến nghị

Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xã Hiệp Phước kiến nghị Thành phố sớm có chỉ đạo cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc xã để chủ động thực hiện các dự án đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết yếu trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, xã Hiệp Phước cũng nêu khó khăn trong công tác giáo dục. Địa bàn xã hiện có 11 trường học các cấp (4 trường mầm non, 5 trường Tiểu học, 2 trường THCS). Do áp lực gia tăng dân số cơ học qua từng năm, các trường thiếu phòng học phải tận dụng hết các phòng chức năng để đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Bên cạnh đó, sĩ số học sinh/lớp của một số trường cao hơn so với quy định, điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Xã Hiệp Phước kiến nghị trước mắt xây thêm 1 trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Phước phát biểu

Trang bị đồng bộ cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức xã Hiệp Phước trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn về nhân sự và cơ sở vật chất, song xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiệm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục rà soát toàn bộ các nhiệm vụ còn tồn tại, vướng mắc, có kế hoạch khắc phục và tiếp tục có kiến nghị cụ thể.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu, cho biết, cuối tháng 12-2025, 168 xã, phường, đặc khu sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, còn thiết bị về đường truyền và hạ tầng mạng sẽ được trang bị đầy đủ vào tháng 1-2016.

Đại diện Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Về vấn đề này, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị Sở KH-CN đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trang bị đồng bộ, thống nhất cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. “Cần rà soát lại nhu cầu đảm bảo trang thiết bị tại các Trung tâm phục vụ hành chính công. Một Trung tâm phục vụ hành chính công chuẩn phải được trang bị cơ bản, đầy đủ, đồng bộ; tránh tình trạng nơi có, nơi không”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Với lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng chí Đặng Minh Thông giao địa phương chủ động lập danh sách các dự án trọng điểm để Sở NN-MT thành lập tổ công tác hỗ trợ, giúp tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đồng chí cũng lưu ý, xã cần rà soát quỹ đất công và tài sản công hiện có, đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả, tránh để lãng phí hoặc bỏ trống. Trên cơ sở đó, có thể tổ chức đấu giá, đấu thầu khai thác hợp lý nhằm tạo nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của địa phương, đặc biệt là trường học.

Đồng chí Đặng Minh Thông tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Hiệp Phước

Ngoài ra, cần tiếp tục chăm lo công tác phát triển Đảng, chú trọng nguồn kết nạp từ đội ngũ giáo viên, y tế, doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu dân cư. Cùng với đó, cần nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tích cực, đặc biệt là trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

THU HOÀI