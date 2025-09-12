Cháy cửa hàng phụ tùng xe, cụ ông tử vong

Rạng sáng 12-9, ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng phụ tùng xe ở phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) khiến một cụ ông 84 tuổi tử vong.

Ngày 12-9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy khiến một người tử vong.

Vụ cháy khiến một người tử vong. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, người dân trên đường Lê Quang Đạo (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà số 316. Khi chạy đến, họ thấy khói lửa bốc cao nên hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có hai người lớn tuổi. Một người kịp thoát ra ngoài, còn ông N.M.T. (84 tuổi, quê Vĩnh Long) do bị liệt không thoát kịp, đã tử vong.

Công an phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: AX

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 12, Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai nhiều hướng để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các căn nhà liền kề. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện Công an TPHCM phối hợp cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Tin liên quan TPHCM: Huy động 29 xe chữa cháy, 192 cán bộ chiến sĩ khống chế vụ hỏa hoạn lớn tại xã Bình Hưng

CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN