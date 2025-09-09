Pháp luật

An ninh - trật tự

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh

SGGPO

Bộ Công an đã có Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ truy bắt nghi phạm.

Ngày 9-9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh, Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Đồng chí Nguyễn Đông Cánh (sinh năm 1989, quê xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) đã anh dũng hy sinh ngày 8-9-2025 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy bắt đối tượng nguy hiểm tại địa bàn.

NGUYENDONGCANH-1757332954833.jpg
Trung tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: BÁO CAND

Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thể hiện sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự hy sinh anh dũng, tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm của đồng chí Nguyễn Đông Cánh vì sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có tờ trình đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội giết người.

z6992779174384_02ea6aea316b168a15370ac829b61e66.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Ty

Ty là nghi phạm đã dùng hung khí sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh vào trưa 8-9.

