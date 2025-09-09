Lừa “chạy” hồ sơ đất đai, nhận 17 năm tù

Trước đó, Nguyễn Tấn Hùng từng lãnh 2 năm tù giam trong một vụ án khác cùng tội danh.

Tổng hợp hình phạt, Hùng phải chấp hành 17 năm tù, tính từ ngày 1-11-2024; buộc bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Tấn Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Hùng từng công tác tại Phòng Nội vụ UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Trong thời gian công tác, dù không có chức năng và thẩm quyền giải quyết hồ sơ đất đai, tái định cư, Hùng lợi dụng danh nghĩa công chức, bịa đặt bản thân có “quan hệ” để tác động, làm cho nhiều người tin tưởng và giao tiền nhờ giải quyết thủ tục.

Cụ thể, Hùng đã lừa đảo 3 trường hợp, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt 970 triệu đồng của ông Lê Gia Đức qua hợp đồng dịch vụ pháp lý giả; chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Hải bằng thủ đoạn hứa hẹn mua đất tái định cư; chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà Trịnh Thị Lan Anh với kịch bản tương tự.

Toàn bộ số tiền trên, Hùng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, xin lỗi và cam kết khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hùng gây mất niềm tin xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan công quyền, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

TRÚC GIANG