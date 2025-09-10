Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị 5-6 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, sáng 10-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận. Tại đây, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị các mức án đối với 29 bị cáo.

Theo đại diện viện kiểm sát, nguyên nhân dẫn đến phạm tội của các bị cáo là do còn có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu.

Một số cán bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu tại một số địa phương, bộ, ngành đã suy thoái về phẩm chất đạo đức, vì động cơ vụ lợi, cấu kết với doanh nghiệp tạo lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An), đại diện viện kiểm sát nhận định, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, song bị cáo có vai trò cao nhất xuyên suốt vụ án.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng mang tính thao túng là suy thoái đạo đức của cán bộ Đảng viên, làm nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước bị xử lý về hình sự, hành chính…, nên phải chịu trách nhiệm chính, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng thực hiện hành vi phạm tội, những người này chỉ làm công ăn lương.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng

Căn cứ diễn biến phiên tòa và phần xét hỏi công khai tại phiên toàn, các tài liệu, chứng cứ liên quan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị phạt các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 10-11 năm tù; Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 6-7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) 3-4 năm; Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tập đoàn Thuận An) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Thái Hà

Cùng tội danh, các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang trước đây (nay là tỉnh Bắc Ninh), gồm: Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc) 6-7 năm tù; Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Cũng bị tuyên ở cùng tội danh, các bị cáo khác bị đề nghị từ 18 tháng đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, đến 5-6 năm tù.

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây) bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị đề nghị phạt từ 5 đến 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Sau khi công bố xong bản luận tội, các bị cáo và luật sư bào chữa đang tiếp tục tranh luận, nêu quan điểm về phần luận tội của đại diện viện kiểm sát...

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm đã thực hiện những hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tại các tỉnh Bắc Giang trước đây (nay là Bắc Ninh), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ GTVT trước đây (nay là Bộ Xây dựng). Theo đó, tại tỉnh Bắc Giang trước đây, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm đã trúng thầu gói thầu số 7 dự án Đồng Việt trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng. Tại tỉnh Tuyên Quang, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm tham gia gói thầu số 26 dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1) trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 9,8 tỷ đồng. Tại TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm trúng gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy 2 trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng. Tại Bộ GTVT trước đây, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm trúng gói thầu XD0, XD02 dự án quốc lộ 14E trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm trúng gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều trái quy định, gây thiệt hại Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.

