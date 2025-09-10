Pháp luật

Xử phạt tài xế ô tô độ đèn, vượt đèn đỏ

Chiều 10-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt ông T.N.H. (SN 1988, ngụ phường An Thạnh, TPHCM) vì vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Trước đó, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi nhận hình ảnh ông H. điều khiển xe ô tô tải biển số 61C-634.xx lưu thông trên tuyến đường Cách mạng tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TPHCM (trước là tỉnh Bình Dương). Hình ảnh gây bức xúc là trên nóc thùng xe có gắn thêm đèn chiếu sáng, gây chói mắt, làm hạn chế tầm nhìn của những người tham gia giao thông.

Tiếp đó, khi đến giao lộ đường Cách mạng tháng Tám và đường Lào Cai, ông H. còn cho xe vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Với các hành vi vi phạm trên, ông H. bị lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 20,5 triệu đồng; trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe và buộc phải tháo bỏ đèn xe đã gắn sai quy định.

XUÂN TRUNG

