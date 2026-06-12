Đồng Nai: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên

Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của TP Đồng Nai đã được khởi công.

Sáng 12-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội cho thuê Long Bình (giai đoạn 1) tại phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai dự lễ khởi công

Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của TP Đồng Nai và cũng là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai làm chủ đầu tư và được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,52ha thuộc khu đất 12,17ha tại phường Long Bình. Theo định hướng quy hoạch, toàn khu dự kiến sẽ xây dựng khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hạ tầng xã hội đồng bộ phục vụ cho người dân. Đi cùng dự án là các công trình như trường liên cấp 1-2-3, trường mầm non, công viên cây xanh…

Khu vực triển khai dự án tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: Amata, Biên Hòa II, Hố Nai, Loteco và Agtex Long Bình, là địa bàn có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho thuê ổn định, an toàn và phù hợp khả năng chi trả của người lao động.

Quang cảnh lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình

Giai đoạn 1 dự án gồm 2 block chung cư cao 20 tầng với khoảng 1.000 căn hộ cho thuê. Diện tích căn hộ được thiết kế từ 37m2-63m², đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về nhà ở xã hội. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, an ninh giám sát và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện tối đa 4 năm kể từ khi được bố trí vốn theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp quỹ nhà ở cho thuê hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư của khoảng 1.000 hộ gia đình công nhân, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định. Đây không chỉ là công trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, ổn định nguồn nhân lực và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư.

PHÚ NGÂN