TPHCM: 4 phường phối hợp không để phát sinh “khoảng trống” quản lý địa bàn giáp ranh

Chiều 22-10, Đảng ủy các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh; trao đổi kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Tại chương trình, 4 phường cùng ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh. Quy chế hướng đến các mục tiêu thiết thực, như: không để phát sinh “khoảng trống” trong quản lý địa bàn giáp ranh; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an 4 phường ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh

Hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, 4 phường tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm. Qua đó, thể hiện tinh thần đồng hành, gắn kết, sáng tạo của các tổ chức cơ sở Đảng, hướng tới mục tiêu chung: xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ thật sự gần dân, trọng dân, vì dân.

Quang cảnh hội nghị

Các giải pháp được đưa ra, như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, dân vận trong hệ thống chính trị; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; phát huy vai trò nêu gương, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, bảo đảm dân chủ - công khai - đúng luật - an toàn - tiết kiệm.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc trao đổi tại chương trình

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc cho biết, các phường sẽ duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên để cùng trao đổi, cập nhật và rút kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, tăng cường phối hợp liên thông trong công tác xây dựng Đảng - chính quyền - mặt trận và các đoàn thể, nhất là trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ người dân; hướng đến kết quả thực chất.

CẨM TUYẾT