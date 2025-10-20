Pháp luật

An ninh - trật tự

Triệt phá vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy ở biên giới Quảng Trị

SGGPO

Một vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công. Toàn bộ quá trình truy đuổi, khống chế đối tượng diễn ra ngay tại vùng biên hiểm trở.

Theo thông tin từ BĐBP tỉnh Quảng Trị, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16-10, tại khu vực xã Lìa, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1972, trú tại xã Khe Sanh) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy.

Clip bắt đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy

Vụ việc do Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Lìa thực hiện.

1000028129.jpg
Đối tượng bị bắt

Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa khoảng 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là một trong những chuyên án quy mô lớn, thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy xuyên biên giới, giữ vững an ninh vùng biên Việt – Lào.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Công an xã Lìa Đồn Biên phòng Thuận BĐBP tỉnh Quảng Trị Nguyễn Ngọc Lân BĐBP Quảng Khe Sanh Chặn bắt Hướng Hóa Phòng nghiệp vụ ma túy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn