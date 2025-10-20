Triệt phá vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy ở biên giới Quảng Trị

Một vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công. Toàn bộ quá trình truy đuổi, khống chế đối tượng diễn ra ngay tại vùng biên hiểm trở.

Theo thông tin từ BĐBP tỉnh Quảng Trị, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16-10, tại khu vực xã Lìa, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1972, trú tại xã Khe Sanh) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy.

Clip bắt đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy

Vụ việc do Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Lìa thực hiện.

Đối tượng bị bắt

Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa khoảng 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là một trong những chuyên án quy mô lớn, thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy xuyên biên giới, giữ vững an ninh vùng biên Việt – Lào.

MINH PHONG