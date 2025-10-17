Pháp luật

Cháy nhà trong đêm, một người đàn ông tử vong

SGGPO

Rạng sáng 17-10, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà tạm ở tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha, TPHCM khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, thời điểm 0 giờ 30 phút, ngày 17-10, người dân địa phương phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà trên, rộng khoảng 20 m², nên hô hoán, đồng thời gọi báo lực lượng chức năng.

IMG_9952.jpeg
Hiện trường vụ cháy

Chỉ sau 20 phút, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 25 điều hai xe cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã được người dân và công an xã phối hợp dập tắt. Lực lượng chuyên nghiệp sau đó phun nước làm mát, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông L.T.P. (37 tuổi, quê Cần Thơ) đã tử vong. Toàn bộ căn nhà dựng tạm bị cháy rụi, nguyên nhân đang được điều tra.

TRÚC GIANG

