Thiếu niên “bốc đầu” xe bị phạt, tịch thu phương tiện

Ngày 17-10, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh), cho biết đã lập biên bản và tịch thu xe máy của Ngô Văn L. (ngụ xã Tân Hưng) vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe.

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an toàn giao thông. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người vi phạm là Ngô Văn L. (sinh năm 2009, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh) và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, L. nhận mình là người chạy xe máy “bốc đầu” trong đoạn clip.

Sự việc diễn ra trên đoạn đường ở ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng vào sáng 15-10. Cơ quan chức năng đã lập biên bản các lỗi: điều khiển xe mô tô lưu thông bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu; chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50cm³, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm.

QUANG VINH

