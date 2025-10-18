Truy tìm người phát tán tin giả về một sinh viên ở Đà Nẵng bị bắt cóc

Ngày 18-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang truy tìm người phát tán tin giả về việc một sinh viên bị bắt cóc, đưa sang Campuchia.

Công an TP Đà Nẵng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết về “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo bài đăng, sinh viên này được cho là bị lừa khi thuê trọ qua mạng. Sau đó, người này bị chuốc thuốc mê; lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở Campuchia và yêu cầu gia đình nộp 250 triệu đồng để chuộc... Thông tin bài đăng cũng cho hay sinh viên này bị giam cầm và hành hạ, đánh đập.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và nhà trường khẩn trương xác minh.

Kết quả cho thấy, toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hay mất liên lạc như nội dung mạng xã hội lan truyền. Danh sách lớp học cũng không tồn tại tên sinh viên được nêu trong các bài viết.

Công an TP Đà Nẵng khẳng định, không hề xảy ra vụ việc bắt cóc sinh viên, đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Hiện Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy tìm người phát tán tin giả.

PHẠM NGA