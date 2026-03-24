Cháy quán cơm chay, hai mẹ con tử vong

Tối 23-3, vụ hỏa hoạn tại một quán cơm chay trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) khiến hai mẹ con tử vong.

Sáng 24-3, Công an phường Bình Hưng Hòa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Khoảng 21 giờ 30 ngày 23-3, đám cháy bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa). Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện có hai người đã tử vong. Nạn nhân là chị N.T.M.T. (sinh năm 1978) và cháu N.T.T.Q. (sinh năm 2017, con gái chị T.). Chị T. thuê mặt bằng, mở quán cơm chay khoảng 5 năm nay.

KIẾN VĂN - CẨM NƯƠNG