Chi đoàn BVDC 2.6 gửi thông điệp hòa bình từ Nam Sudan

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC 2.6), lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan đã tích cực tham gia với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và yêu chuộng hòa bình.

Chi đoàn BVDC 2.6 đã tổ chức quyên góp trực tuyến bằng hình thức quét mã QR

Chương trình kéo dài từ 13-8 đến 16-10, nhằm huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn, tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đáp lại lời kêu gọi, dù đang công tác trong điều kiện xa xôi và nhiều thiếu thốn, Chi đoàn BVDC 2.6 đã tổ chức quyên góp trực tuyến bằng hình thức quét mã QR, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên tự nguyện đóng góp.

Mỗi phần ủng hộ, dù nhỏ, đều thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho người dân Cuba, người bạn truyền thống thủy chung của Việt Nam.

Lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, hòa bình tới người dân tại Nam Sudan

Nhân Ngày Quốc tế Hòa bình 21-9, Chi đoàn còn tổ chức trao tặng những phần quà thiết thực cho lao động địa phương đang làm việc trong căn cứ quân sự tại Bentiu.

Hoạt động giản dị nhưng giàu ý nghĩa này lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị và hòa bình, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và người dân sở tại.

Với những việc làm thiết thực, cán bộ, đoàn viên BVDC 2.6 đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, nhân ái và tình đoàn kết quốc tế, tiếp nối truyền thống hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trên mặt trận gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

MAI AN