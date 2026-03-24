Y tế - Sức khỏe

Chỉ vài ly "rượu quý" trước lúc ngủ, người đàn ông nguy kịch

SGGPO

Sau khi uống loại rượu xách tay mang nhãn hiệu nổi tiếng "M.Đ", người đàn ông rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Ngày 24-3, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một người đàn ông 35 tuổi bị ngộ độc rượu, trong tình trạng nguy kịch.

Theo xác minh bước đầu, bệnh nhân đã uống một vài ly loại rượu mang nhãn “M.Đ” xách tay rồi đi ngủ. Vài giờ sau, người nhà phát hiện bất thường và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, rối loạn nhịp thở, hạ thân nhiệt, đại tiểu tiện không tự chủ.

Tại bệnh viện, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, không đo được mạch và huyết áp. Kíp trực lập tức hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Sau đó, bệnh nhân được theo dõi liên tục trên monitor và làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Một bệnh nhân ngộ độc rượu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận định đây là trường hợp ngộ độc cấp liên quan đến Methanol, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và tim mạch, nên sau khi hội chẩn liên viện, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã chuyển bệnh nhân lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện tại, nam bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ cảnh báo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại rượu được quảng cáo là rượu ngoại, "hàng xách tay" vì rất nhiều trong số đó là hàng giả, có thể chứa những hóa chất rất nguy hại tới sức khỏe. Tốt nhất, không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không có tem mác kiểm định để tránh hậu quả đáng tiếc.

Tin liên quan
MINH KHANG

Từ khóa

Monitor Nhợt Ngáp Ngộ độc Methanol Rượu ngoại Nguy kịch Tiểu tiện Tuần hoàn Hệ thần kinh trung ương

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn