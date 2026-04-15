Chiến dịch tình nguyện hè 2026 sẽ kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với mục tiêu tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết của các địa phương.

Thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường biển tại Hà Tĩnh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8 trên 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền. Chiến dịch đặt mục tiêu: 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, chiến dịch sẽ hướng dẫn, kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức ít nhất 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên.

Đặc biệt, các công trình, phần việc triển khai phải tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương, đơn vị, ưu tiên hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Chiến dịch sẽ đảm bảo 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền được tổ chức ít nhất 1 chương trình tình nguyện an sinh xã hội. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 đội hình “Bình dân học vụ số” và hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho ít nhất 6 triệu lượt thanh thiếu nhi, người dân...

Theo yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các hoạt động tình nguyện hè năm nay phải được đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, đảm bảo tính lan tỏa, sáng tạo; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên nhằm tạo ra các giá trị thiết thực cho cộng đồng.

MINH ANH