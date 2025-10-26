Chiều 26-10, hai hồ thủy điện ở Huế tăng lượng xả nước điều tiết

Việc vận hành hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng dần lưu lượng xả nước để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du sông Bồ và sông Hương trong đợt mưa lớn từ ngày 26 đến 28-10.

Trưa 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ban hành lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn và tuabin tại hai hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.

Nước sông Hương bắt đầu tràn qua đập đá ở TP Huế

Hồ thủy điện Bình Điền sẽ tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 950 - 1.800m³/s

Theo đó, hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) sẽ tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 950 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 15 giờ 10 phút ngày 26-10.

Hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tăng lưu lượng từ 1.050 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 16 giờ 10 phút ngày 26-10.

Hồ thủy điện Hương Điền tăng dần lưu lượng xả nước

Theo Đài khí tượng Thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 26 đến sáng 28-10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.

VĂN THẮNG