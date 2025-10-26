Chiều 26-10, hai hồ thủy điện ở Huế tăng lượng xả nước điều tiết

Trưa 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ban hành lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn và tuabin tại hai hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.
Theo đó, hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) sẽ tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 950 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 15 giờ 10 phút ngày 26-10.
Hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tăng lưu lượng từ 1.050 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 16 giờ 10 phút ngày 26-10.
Theo Đài khí tượng Thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 26 đến sáng 28-10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.