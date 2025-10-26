Xã hội

Chiều 26-10, hai hồ thủy điện ở Huế tăng lượng xả nước điều tiết

SGGPO

Việc vận hành hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng dần lưu lượng xả nước để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du sông Bồ và sông Hương trong đợt mưa lớn từ ngày 26 đến 28-10.

Trưa 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ban hành lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn và tuabin tại hai hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.

IMG_20251026_134020.jpg
Nước sông Hương bắt đầu tràn qua đập đá ở TP Huế
thuydien_obqa.jpg
Hồ thủy điện Bình Điền sẽ tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 950 - 1.800m³/s

Theo đó, hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) sẽ tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 950 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 15 giờ 10 phút ngày 26-10.

Hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tăng lưu lượng từ 1.050 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 16 giờ 10 phút ngày 26-10.

img-20251016-142523-4427-2350.jpg
Hồ thủy điện Hương Điền tăng dần lưu lượng xả nước

Theo Đài khí tượng Thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 26 đến sáng 28-10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Hồ thủy điện Bình Điền Hồ thủy điện Hương Điền Hương Điền Tuốc-bin Bình Điền Sông Bồ Sông Hương Lưu lượng Hồ chứa Thượng nguồn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn