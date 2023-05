Chiều nay 9-5, TPHCM mưa to

Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, chiều và tối nay 9-5, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đà Lạt (Lâm Đồng), Đà Nẵng cũng có mưa vừa, mưa to về chiều và tối.

Tại Hà Nội, Hà Tĩnh, sáng có lúc mưa nhưng sau không mưa, trời mát mẻ, nhiệt độ chỉ 24-29°C.

Còn theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đăng tải lúc 9 giờ sáng 9-5, ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông vào chiều và tối 8-5. Lượng mưa tính đến sáng nay 9-5 tại Suối Cát (Khánh Hòa) 113mm, Công Hải (Ninh Thuận) 188mm, Phước Hòa (Ninh Thuận) 118mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 112mm, Phước Vinh (Tây Ninh) 100mm…

Dự báo: Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông từ hôm nay (9-5) đến ngày 11-5, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Từ ngày 10-5, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.