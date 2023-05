Lúa, bắp nát đổ như bị “voi quần” sau cơn mưa đầu mùa

Hàng ngàn héc-ta lúa, bắp (ngô), hoa màu, cây thuốc lá… đổ rạp, nát như bị trâu bò đằm do mưa to, giông gió giật trên diện rộng, thậm chí có cả mưa đá… sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục 44oC.