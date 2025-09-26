Chính phủ ban hành nghị quyết: Phấn đấu đưa đường Vành đai 4 TPHCM vào khai thác năm 2029

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 297/NQ-CP về triển khai Nghị quyết số 220/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Chính phủ quyết nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM (Dự án) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Cụ thể:

Chủ tịch UBND TPHCM và Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

UBND TPHCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trong các dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định tại khoản 5, điều 70, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Nghị quyết nêu rõ, Chủ tịch UBND TPHCM và Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nghị quyết cho phép UBND TPHCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Nghị quyết cũng cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến Dự án để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thành phần; các thủ tục nêu trên cần đảm bảo nguyên tắc kết quả thực hiện của một số công việc được thực hiện ở bước trước là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Nghị quyết cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ, ngành thực hiện. UBND TPHCM thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể toàn Dự án; chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

UBND TPHCM chủ trì xây dựng các báo cáo, tờ trình của Chính phủ gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền về tình hình triển khai Dự án theo quy định và chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức xây dựng tiến độ và kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các dự án thành phần đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đồng bộ; chủ trì tổng hợp, phối hợp với UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể, UBND TPHCM chủ trì thành lập Tổ công tác triển khai Dự án ngay sau khi có nghị quyết này của Chính phủ.

Chính phủ giao UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh sang hình thức đầu tư công trong trường hợp dự án thành phần do UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền không lựa chọn được nhà đầu tư.

UBND TPHCM và UBND các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước. Cùng với đó, thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành Dự án năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

