Chính quyền phải có năng lực can thiệp để giúp thị trường hoạt động tốt hơn

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn (TPHCM), trình bày tham luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phường Sài Gòn có vị trí trung tâm đô thị của TPHCM, là khu vực đặt trụ sở của trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ cao cấp với hàng trăm tập đoàn kinh tế, tài chính hàng đầu quốc tế và trong nước. Kinh tế tư nhân của phường Sài Gòn mang nét đặc sắc của kinh tế đô thị hiện đại, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm và dịch vụ 24/7.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Phát, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có sự thuận lợi là sát với thực tiễn của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Do đó, Đảng ủy, chính quyền phường Sài Gòn phải có tư duy lãnh đạo chủ động, phương thức chỉ đạo linh hoạt và giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu dự phiên thảo luận, chiều 21-1

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình về lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo sự bứt phá phát triển kinh tế tư nhân, đón đầu thực hiện Trung tâm Tài chính quốc tế.

Các giải pháp trọng tâm mà Đảng ủy phường Sài Gòn đã lãnh đạo triển khai như: tuyên truyền, khuyến khích hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ theo hướng văn minh, ứng dụng công nghệ số hóa trong quản lý; tổ chức, phát triển một số trung tâm thương mại tự do (xây dựng hệ thống cửa hàng miễn thuế hoặc hoàn thuế tại chỗ) kinh doanh đa dạng sản phẩm, dịch vụ cao cấp góp phần thu hút và phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của du khách quốc tế, các chuyên gia làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Phường cũng quan tâm thu hút nguồn lực chất lượng cao, chuyên gia tài chính trong, ngoài nước, nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đầu tư, tài chính, ngân hàng đến đặt trụ sở và phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Tấn Phát, thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa quy trình, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công và được giải quyết nhanh chóng…

Nhờ đó, số doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng nhanh trong 6 tháng qua. Hiện nay, phường Sài Gòn có 14.283 doanh nghiệp, hộ kinh doanh (chưa tính đến các doanh nghiệp nước ngoài), tăng thêm 966 doanh nghiệp và hộ kinh doanh so với thời điểm ngày 1-7-2025. Năm 2026, phường được thành phố giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 10.453 tỷ đồng, trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân là 6.750 tỷ đồng, chiếm trên 64%.

Bài học kinh nghiệm được Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn chỉ ra là phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng với phương thức lãnh đạo đổi mới, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế thị trường, công nghệ mới và địa chính trị thế giới. Nhà nước cần chủ động đổi mới và thích nghi với sự thay đổi không ngừng của kinh tế thị trường, trong đó kinh tế tư nhân là một chủ thể.

Bởi, thực tiễn các hoạt động kinh tế, thương mại, tài chính thay đổi nhanh hơn các quy định của pháp luật, đòi hỏi việc xử lý các quan hệ kinh tế phải nhanh chóng, hài hòa lợi ích, hiệu quả. Do đó, chính quyền phải có năng lực can thiệp vào thị trường để giúp thị trường hoạt động tốt hơn, đồng thời ít can thiệp khi thị trường tự thân hoạt động sẽ tốt hơn.

Mặt khác, việc xử lý hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là bài toán tối ưu. Điều này phụ thuộc nhiều yếu tố như sự thông thoáng của thể chế về kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, nền tảng khoa học - công nghệ, các hạ tầng kỹ thuật cho logistics, thương mại…

PHAN THẢO - ANH THƯ