Khai trương Bảo tàng Quốc hội và phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam

Chiều 2-12, Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, công bố sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, chiều 2-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026)…

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thực hiện nghi thức khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có diện tích 800m², trưng bày và giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, 250 hiện vật tiêu biểu như: bộ sưu tập Hiến pháp, Huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội, cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng “Sức mạnh của lòng dân” do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng...

“Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Việc thành lập Bảo tàng là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử của Quốc hội Việt Nam”, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngay sau lễ khai trương, Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác trưng bày, tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của bảo tàng, xây dựng, đổi mới công tác vận hành, tham quan… để Bảo tàng Quốc hội Việt Nam thực sự trở thành không gian giáo dục, truyền cảm hứng, trở thành một trong những cầu nối để công chúng, thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế quan tâm, hiểu rõ hơn về Quốc hội Việt Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tăng cường tuyên truyền các sách, ấn phẩm, bộ tem, góp phần khẳng định chặng đường vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam - là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng vươn lên và quyết tâm xây dựng Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại sự kiện, các tác phẩm “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập V (2011 - 2025); “50 năm quan hệ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội CHDCND Lào - Hợp tác và phát triển”; sách ảnh song ngữ “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026)” và bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam cũng được giới thiệu trang trọng.

