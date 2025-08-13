Cho thuê tài chính ở Việt Nam mới chiếm chưa đến 0,3% tổng dư nợ tín dụng

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam (IFC) phối hợp cùng Tập đoàn Tài chính quốc tế Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chính sách về hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, TS Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký IFC, cho biết, trong cấu trúc thị trường tài chính, vốn trung và dài hạn đóng vai trò then chốt đối với đầu tư. Các kênh như chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng đầu tư hay ngân hàng thương mại đều đã được khai thác. Nhưng ở nhiều thị trường phát triển và mới nổi, còn một kênh phổ biến là cho thuê tài chính.

Theo đó, tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng cho thuê tài chính lên tới 70-80%. Tuy nhiên, tại Việt Nam, kênh này lại đang bị “bỏ quên”.

TS Phạm Xuân Hòe dẫn chứng, hiện nay, cả nước chỉ có 9 công ty cho thuê tài chính (8 công ty hoạt động, 1 công ty đang tái cơ cấu), trong khi theo kinh nghiệm quốc tế, với quy mô như thị trường Việt Nam thì con số hợp lý phải hàng trăm công ty cho thuê tài chính. Theo thống kê, dư nợ toàn kênh cho thuê tài chính tại Việt Nam mới đạt khoảng 47.000 tỷ đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

“Tỷ lệ thâm nhập thị trường quá nhỏ bé, chỉ khoảng 15.000 hợp đồng từ 8 công ty, tương đương 1,5% số doanh nghiệp, và càng nhỏ hơn nếu tính thêm 5,2 triệu hộ kinh doanh”, TS Phạm Xuân Hòe dẫn chứng.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BIDV - SuMi TRUST, cho thuê tài chính tại Việt Nam dù đã xuất hiện hơn 20 năm, nhưng đến nay hoạt động này mới bắt đầu có những bước phát triển rõ rệt.

Tuy nhiên, hoạt động cho thuê tài chính vẫn gặp một số hạn chế và vướng mắc, chủ yếu xuất phát từ khung pháp lý, cơ chế vận hành và điều kiện thị trường.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, để phát triển kênh cho thuê tài chính ở Việt Nam, Nhà nước cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động cho các công ty cho thuê tài chính; nghiên cứu xây dựng luật cho thuê tài chính hoặc luật các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi nhưng có chương riêng về cho thuê tài chính.

Bên cạnh đó, cần rà soát định kỳ, cập nhật phần mềm xử lý thủ tục hành chính với sự liên thông của các bộ, ngành; xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu số quốc gia để phát triển kinh tế số, tạo không gian để cho thuê tài chính có thể phát triển cho thuê các loại tài sản vô hình.

