Chủ đầu tư Khu sinh thái Không Thời Gian cam kết tháo dỡ công trình trái phép

Ngày 8-10, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND TP Tân An (Long An) cho biết vừa có chỉ đạo UBND xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, rà soát toàn bộ việc xây dựng trái phép Khu sinh thái Không Thời Gian tại ấp 1, xã Hướng Thọ Phú.

Công trình trái phép Khu sinh thái “Không thời gian”

Theo ông Thảo, vị trí đất Khu sinh thái Không Thời Gian đã được UBND xã Hướng Thọ Phú đưa vào danh mục chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng hoa màu, các loại hoa kiểng, lan, rau củ quả…

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, ngoài công trình nhà kho được phê duyệt xây dựng năm 2020 để sử dụng làm cơ sở trồng nấm, năm 2021, chủ doanh nghiệp xây dựng thêm một số công trình phụ làm khu ẩm thực.

Trong đó, có 8 nhà gỗ, mái lá, 10 căn chòi lá, khu phục vụ ăn uống khi khách đến tham quan. Ngoài ra, còn có một chòi gỗ lục giác, cột gỗ, mái ngói dạng lắp ghép diện tích 10m² làm nơi trang trí chụp ảnh, khu nơi trưng bày đồ gỗ sản phẩm mỹ nghệ… Tất cả các công trình này chủ doanh nghiệp chưa được UBND TP Tân An cấp giấy phép xây dựng.

Khu sinh thái này thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Không Thời Gian, chủ doanh nghiệp tự gắn bảng Khu sinh thái Không Thời Gian để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Làm việc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư Khu sinh thái Không Thời Gian cam kết trong tháng 10-2024 sẽ tháo dỡ các công trình xây dựng trên phần đất không đúng mục đích sử dụng, trả lại hiện trạng của đất trước khi vi phạm.

NGỌC PHÚC