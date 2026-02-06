Chủ động trong tham mưu chính sách văn hóa – xã hội

Ngày 6-2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng kết năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khảo sát tại sân vận động Thống Nhất

Năm 2025, dù khối lượng công việc sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM chủ động, linh hoạt trong sắp xếp, phân công nhiệm vụ hợp lý cho các thành viên.

Chỉ tính từ sau khi sáp nhập đến nay, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã tham mưu ban hành 39 nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; tổ chức 30 buổi khảo sát. Các hoạt động giám sát, khảo sát đều được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phản ứng với các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, việc mời thêm chuyên gia tham gia các đoàn khảo sát đối với các lĩnh vực đặc thù đã giúp nâng cao chất lượng các kiến nghị của Ban.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát sân vận động Thống Nhất

Thời gian tới, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tập trung tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, tập trung giám sát chuyên đề đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học và các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp.

Đồng thời giám sát kết quả thực hiện Thông báo kết luận 1021/TB-HĐND của Thường trực HĐND TPHCM về hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TP chủ đề “Hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố”.

Ban Văn hóa - Xã hội cũng sẽ tập trung khảo sát công tác tổ chức, chuẩn bị và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TPHCM; khảo sát hệ thống mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ trẻ em cũng như kết quả thực hiện các Nghị quyết liên quan chính sách hỗ trợ giáo dục trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đánh giá, thời gian qua Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã có nhiều nỗ lực để tham mưu Thường trực HĐND TPHCM ban hành các chủ trương, chính sách góp phần phát triển địa phương.

Từ ngày 1-7-2025, sau sáp nhập, Ban Văn hóa – Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, địa phương. Đặc biệt là việc tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tham mưu các nghị quyết cơ chế, chính sách an sinh xã hội, các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân thông tin, trong nhiệm kỳ 2026-2031, TPHCM triển khai nhiều nội dung quan trọng theo tinh thần Nghị quyết XIV của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ TPHCM. Do đó, Ban Văn hóa - Xã hội cần bám sát các nội dung nghị quyết của Trung ương, TPHCM, các quy định pháp luật; đồng thời bám sát đời sống xã hội để kịp thời tham mưu ban hành các chính sách phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG