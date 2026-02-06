Viện trưởng VKSND TPHCM nhận tín nhiệm tuyệt đối ứng cử ĐBQH khóa XVI

Chiều 5-2, UBND phường Sài Gòn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông tin đến cử tri việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu và bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

100% cử tri tham dự biểu quyết tín nhiệm đồng chí Lê Văn Đông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ban tổ chức cũng công bố tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách và tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Văn Đông, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác, cử tri nơi cư trú đánh giá đồng chí Lê Văn Đông là cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, năng lực lãnh đạo, quản lý tốt; đã cùng tập thể lãnh đạo VKSND TPHCM hoàn thành việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025, được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Đồng chí cũng được ghi nhận trong việc tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự (92/92 cử tri) biểu quyết tín nhiệm đồng chí Lê Văn Đông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đồng thời cam kết tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

CẨM NƯƠNG