Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Chiều 6-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tại Chùa Phổ Minh (phường Hạnh Thông).

Trong không khí thân tình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức gửi đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng chư tăng, phật tử lời chúc mừng năm mới, chúc Hòa thượng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành.

Đồng chí Dương Anh Đức chia sẻ, với truyền thống nghĩa tình, TPHCM luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế. Thời gian qua, Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng chư tăng, phật tử luôn đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gửi lời chúc năm mới đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm, đồng chí Dương Anh Đức mong muốn Hòa thượng cùng chư tăng, phật tử tiếp tục phát huy vai trò, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát triển TPHCM.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Tâm bày tỏ niềm vui, xúc động khi đón đoàn đến thăm, chúc tết. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Hòa thượng Thích Thiện Tâm chúc lãnh đạo TPHCM nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, tiếp tục lãnh đạo xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

