100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu đồng chí Tăng Hữu Phong ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Tối 6-2, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Tăng Hữu Phong phát biểu tại hội nghị

Tham dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cùng cử tri khu phố 9 phường Phú Nhuận.

Tại hội nghị, đại diện phường Phú Nhuận thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Bình Hưng Hòa, phường Đức Nhuận; giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật.

Chủ trì hội nghị cũng giới thiệu lý lịch trích ngang của đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH in nhựa Nhất Phương và đồng chí Phạm Thị The, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND phường Đức Nhuận; đồng thời lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử.

Đa số cử tri khu phố 9, phường Phú Nhuận cho rằng, trong quá trình sinh sống, 3 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đã để lại nhiều ấn tượng tích cực đối với cử tri. Có nhiều đóng góp cho địa phương, là những cán bộ gần dân, có trách nhiệm, sống hòa đồng với cộng đồng dân cư.

Cử tri khu phố 9 biểu quyết tán thành giới thiệu người ứng cử

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Tăng Hữu Phong cảm ơn cử tri khu phố 9 đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí cam kết nếu được tín nhiệm trúng cử, bản thân sẽ nỗ lực thực thi nhiệm vụ, kịp thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng và báo chí, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh tại địa phương.

Các ứng cử đại biểu HĐND các cấp cùng người dân tại hội nghị

Với 100% cử tri nơi cư trú tham dự hội nghị biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Tăng Hữu Phong ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu bà Huỳnh Thị Thanh Thủy ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Hưng Hòa; đồng chí Phạm Thị The ứng cử đại biểu HĐND phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2026-2031.

THÁI PHƯƠNG