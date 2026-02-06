Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết gia đình chính sách và đơn vị quân đội

Tại các địa bàn xã Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí gửi lời chúc các gia đình đón một mùa xuân mới an lành, ấm áp, đủ đầy.
Đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 và Trung đoàn 88 (Quân khu 7) đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vinh thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua.
Đồng chí bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ đã luôn chắc tay súng, bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo điểm tựa vững chắc để thành phố tập trung mọi nguồn lực phát triển bền vững. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.