Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết gia đình chính sách và đơn vị quân đội

Ngày 6-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, thương bệnh binh, người cao tuổi, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị quân đội nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại các địa bàn xã Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí gửi lời chúc các gia đình đón một mùa xuân mới an lành, ấm áp, đủ đầy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thăm, chúc tết các gia đình tiêu biểu ở xã Hưng Long

Đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 và Trung đoàn 88 (Quân khu 7) đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vinh thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thăm hỏi đời sống và chúc tết đến các gia đình

Đồng chí bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ đã luôn chắc tay súng, bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo điểm tựa vững chắc để thành phố tập trung mọi nguồn lực phát triển bền vững. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

MẠNH THẮNG