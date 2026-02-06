Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm, tặng quà người có công, hộ dân khó khăn

Chiều 6-2, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết một số cá nhân trên địa bàn thành phố.

Tại phường Tân Sơn, đoàn đến thăm, tặng quà ông Phùng Văn Chức (sinh năm 1945), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (61%), người có công cách mạng; ông Nguyễn Văn Vọng (sinh năm 1926), người cao tuổi; em Lê Nhật Thảo My (sinh năm 2022), trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1947), hộ nghèo.

Đồng chí Trần Văn Bảy đến thăm ông Phùng Văn Chức

Đoàn thăm, tặng quà cho ông Phùng Văn Chức

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các cá nhân tại phường Tây Thạnh, gồm ông Vũ Cao Thắng (sinh năm 1942), thương binh hạng 2/4; em Phạm Hiểu Thái Tuấn (sinh năm 2018), trẻ em chậm phát triển.

Đồng chí Trần Văn Bảy thăm hỏi đời sống, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Vân

Đoàn đến thăm, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Vân

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cá nhân, gia đình và chúc mọi người đón năm mới bình an, hạnh phúc. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn đến thăm, tặng quà cho người cao tuổi

CẨM TUYẾT