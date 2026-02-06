Đồng chí Lê Quốc Phong nhận được tín nhiệm 100% của cử tri nơi cư trú

Ngày 6-2, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Quốc Phong cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Chủ trì hội nghị có: ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú; bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú.

Người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 là đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Người ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Trần Em, Tổng Giám đốc Công ty Nhựa cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành.

Tại hội nghị, gần 100 cử tri phường Bình Phú được nghe giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật; giới thiệu hồ sơ, tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử.

Chủ trì hội nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, đa số cử tri đã nhận xét đồng chí Lê Quốc Phong và ông Trần Em có lối sống hòa đồng với cộng đồng dân cư; luôn sâu sát, quan tâm chia sẻ các vấn đề trong đời sống người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Riêng đối với đồng chí Lê Quốc Phong, các cử tri nhận xét đồng chí xuất thân từ gia đình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, trưởng thành từ công tác Đoàn, có năng lực và luôn gắn bó, gần gũi với người dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi, chúc tết gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Phú

Bản thân và gia đình đồng chí Lê Quốc Phong luôn có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách; có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, là gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố.

Còn với ông Trần Em là cá nhân có lối sống hòa nhã, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương và tích cực tham gia công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cử tri khu phố 21 bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với đồng chí Lê Quốc Phong và ông Trần Em. Đồng thời mong muốn các đại biểu khi được tín nhiệm bầu trở thành đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Bình Phú sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến tín nhiệm đại biểu tại buổi tiếp xúc

Tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đồng chí cho biết các ý kiến của cử tri đã ghi nhận sự nỗ lực của các ứng cử viên trong quá trình học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn, đồng thời gửi gắm nhiều nội dung mà người dân quan tâm.

Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu do dân bầu, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND Thành phố. Cùng với đó, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chính sách, các điều kiện cần thiết để góp phần phát triển Thành phố nói chung và phường Bình Phú nói riêng.

Với 100% cử tri nơi cư trú tham dự biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Quốc Phong ứng cử đại biểu HĐND TPHCM và ông Trần Em ứng cử HĐND phường Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

THÁI PHƯƠNG