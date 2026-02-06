Dự báo không khí lạnh mạnh, có thể gây ra băng giá

Theo cơ quan chức năng, đợt không khí lạnh lần này khá mạnh, có thể gây ra băng giá ở vùng núi cao, rét đậm diện rộng, khuếch tán vào tới Nam bộ và Tây Nguyên. Do đó, cần chủ động ứng phó.

Chiều 6-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin: một khối không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam của lục địa châu Á. Khoảng trưa đến chiều 7-2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Đông Bắc bộ. Tối và đêm 7-2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng toàn Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, ven biển cấp 3-4.

Theo các chuyên gia khí tượng, tâm điểm của đợt rét này là ngày 8 và 9-2. Bắc bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại ở mức dưới 3 độ C (có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết). Bắc Trung bộ từ ngày 8-2 trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung bộ 12-15 độ C. Hà Nội ngày 8 và 9-2 rét đậm 10-12 độ C.

Băng giá xuất hiện ở Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) ngày 26-1. Ảnh tư liệu

Tại khu vực Tây Nguyên, từ ngày 8 đến 10-2, gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán. Khu vực Nam bộ cũng có khả năng giảm nhiệt độ về đêm trong các đêm 8 và 9-2, ban ngày vẫn duy trì hình thái nắng gián đoạn. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 7-2 đến 9-2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ mưa to.

* Trước tình hình không khí lạnh mạnh, ngày 6-2, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký văn bản gửi UBND 16 tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, đề nghị triển khai biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời cần soát phương án ứng phó rét đậm, rét hại, chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh.

Theo Bộ NN-MT, chuẩn bị Tết Nguyên đán, các địa phương cần hướng dẫn hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, không để xảy ra tình trạng gia súc - gia cầm bị chết đói, chết rét.

PHÚC HẬU