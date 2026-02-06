"Xuân chiến sĩ" năm 2026: Thắm tình quân dân

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7. Lãnh đạo TPHCM dự chương trình có đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Lập

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực diễn ra trên địa bàn các xã Đức Lập, Cư Jút và 5 xã biên giới tỉnh Lâm Đồng gồm: Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết, sau 10 kỳ tổ chức, chương trình đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. "Xuân chiến sĩ" thực sự trở thành ngày hội mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo mỗi dịp tết đến, xuân về.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 phát biểu khai mạc chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà nhân dân tuyến biên giới với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; chương trình Tết Quân - Dân; hội thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí mâm ngũ quả; “Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương”.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng hơn 2.500 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, học sinh khó khăn… với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà đến người dân và lực lượng vũ trang tại xã Quảng Trực

Trung tướng Lê Xuân Thế và Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi trao tặng quà tại xã Quảng Trực, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đoàn công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng đã có rất nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, nghĩa tình hướng về cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, bà con nhân dân, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, xã Quảng Trực nói riêng, đặc biệt là Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần XI năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi trao quà tại xã Quảng Trực

Với xã Quảng Trực, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, muốn phát triển trước hết phải giữ vững ổn định; cần xây dựng địa bàn trở thành xã trọng điểm, một “địa chỉ đỏ” về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền và là điểm sáng về biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Dịp này, Quân khu 7 khởi công xây dựng 60 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới (mỗi căn trị giá 100 triệu đồng, kèm quà tặng); khánh thành quần thể công trình sinh hoạt văn hóa thể thao trị giá 500 triệu đồng; trao 10 căn nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi căn 80 triệu đồng).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Tại trung tâm xã Đức Lập, Quân khu 7 phối hợp địa phương tổ chức phiên chợ 0 đồng, đưa đón hơn 1.000 người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới tham dự với 11 gian hàng và hơn 1.000 phần quà, kết hợp giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí ấm áp, phấn khởi cho bà con.

Bà con biên giới tại chương trình Xuân chiến sĩ năm 2026

Với ý nghĩa chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 6-2, chương trình nghệ thuật “Âm vang đại ngàn - Ấm tình quân dân” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên các kênh trung ương và địa phương. Sau chương trình là màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới, phục vụ đồng bào các dân tộc ở vùng xa trung tâm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên bà con ở xã biên giới

